Abalo na Turquia e na Síria provocou importante estrago no património mundial

07 Fevereiro, 2023 • 06:45

O sismo de magnitude 7,8 e a réplica que mataram mais de 4300 pessoas na Turquia e na Síria também causaram importantes destruições na cidade velha de Alepo e em Diyarbakir, dois locais do património mundial, informou a UNESCO.

Na Síria, a agência da ONU declarou-se "preocupada com a situação da cidade velha de Alepo", onde "desgastes importantes foram constatados na cidadela".

A UNESCO também apontou na Turquia para "a queda de várias edifícios no local do património mundial 'paisagem cultural da fortaleza de Diyarbakir e dos jardins do Hevsel+, um importante centro dos períodos romano, sassânida, bizantino, islâmico e otomano".

Mais de 4300 pessoas, segundo balanços provisórios, terão perdido a vida na segunda-feira no sudeste turco e na Síria vizinha, devido a forte sismo de magnitude 7,8, seguido poucas horas depois de uma forte réplica.