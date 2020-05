ABC: "Uma oferta de Sol e praias livres de coronavírus"

© Reprodução capa jornal ABC

Por Ricardo Alexandre 12 Maio, 2020 • 07:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Aos seus lugares... mas eles já lá estão. Olho para a capa do Hoje Macau, vejo que os meninos e meninas já estão sentados na sala de aula, tudo com máscara e lemos o título "Aos Seus Lugares"... vai ser dada a partida: as aulas vão começar na região administrativa especial da China... o regresso às aulas presenciais para os alunos do primeiro ao sexto ano vai finalmente ter lugar entre 25 de maio e 1 de junho. Os centros de explicações e as instituições de ensino contínuo vão também voltar ao ativo.

O assunto está também nas primeiras do Macau Post e do Ponto Final, embora neste diário macaense a manchete seja com uma petição que defende a atribuição de cartão de consumo aos trabalhadores não residentes...

Ver um pai e uma mãe de cada vez... parece simples e a receita é de boris Johnson e está no diário londrino Metro: "vês a mamã enquanto o pai espera no carro e depois podes vê-lo a ele enquanto ela espera no carro"... a chamada solução simples para problemas complexos...

No La Tribune da Bélgica, lemos um lamento que poderia ser de outros países europeus: "para que o setor da cultura sobreviva é preciso colocar em prática antes do verão um estado de exceção"... é a carta aberta de mais de trezentos artistas belgas ao mundo político.

O Le Temps do Luxemburgo faz a pergunta: "consumir novamente como antes da crise?"... este diário avança que vai ser um consumo mais local e mais biológico...

O Fígaro mostra na capa gente com máscara a sair de um comboio... o título é "a França recomeça lentamente"... depois de oito semanas de confinamento, a vida retoma o curso prudentemente. Comerciantes, empregados, estudantes reencontram o caminho do trabalho.

No La Razón "primeira denuncia coletiva pelo coronavírus contra o governo"... há famílias que fazem chegar ao Supremo processos por homicídio por negligência... o caso foi avançado por onze advogados e uma procuradora e já tem o apoio de familiares de 3266 vítimas... processos contra Pedro Sánchez, presidente do governo, quatro vice-presidentes e 18 ministros do executivo espanhol por um suposto crime de homicídio imprudente (ou por negligência como por cá se diz) ...

No La Vanguardia, faz manchete o desconcerto perante a falta de planos para o próximo ano escolar.

No ABC vemos uma praia... foto tirada do céu... muitos guarda-sóis, um mar azul turquesa e a frase: "uma oferta de sol e praias livres de coronavírus"... é o SOS de um setor chave para Espanha.

No El país, na foto de capa uma mulher à entrada de uma loja sujeita-se ao controlo de temperatura e há também referência às companhias aéreas que recusam diminuir a ocupação dos voos... na manchete, o governo assina com os parceiros sociais ampliar até ao fim de junho o ERTE, que é o lay-off, a suspensão temporária dos contratos de trabalho...

No Granada Hoy, publicado no sul de Espanha, "Granada abre uma semana chave com os indicadores a descer"... o Hoy de Málaga diz que a região malaguenha inicia uma semana chave sem falecidos e menos contágios... o diário de Sevilha mostra três jovens mulheres numa esplanada e põe em título "Tímida reabertura de esplanadas e estabelecimentos comerciais em Sevilha"... ainda é uma miragem em Cádis pelo que diz o Diário de Cádis. Fala em "ganas (vontade assim muita) de esplanadas"... no Voz da Galiza, "Comércio e esplanadas abrem com procura e muitas precauções"...

Se estiver por Espanha o tempo que faz esta manhã em Lisboa, bem podem continuar as esplanadas fechadas.