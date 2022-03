Abramovich e negociadores ucranianos com sintomas de envenenamento, alerta da DGS por causa de poeiras e outros destaques TSF

© EPA

28 Março, 2022 • 20:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na tarde desta segunda-feira, o Wall Street Journal noticiou que o oligarca russo, Roman Abramovich e alguns negociadores de paz ucranianos sofreram sintomas do que se suspeita ter sido um envenenamento após uma reunião em Kiev no início deste mês. O jornal norte-americano explicou que no regresso a Moscovo, Abramovich, que tem nacionalidade portuguesa, desenvolveu sintomas como vermelhidão ocular, lágrimas constantes e dolorosas e pele descamada no rosto e nas mãos.

As poeiras de África levaram a DGS a recomendar às crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos, como asma, e a doentes cardiovasculares, especial atenção devido a uma nova situação deste fenómeno durante esta segunda-feira.

Nos Açores, a Reportagem TSF conheceu Eugénia, uma portuense que se mudou para a ilha de São Jorge a 28 de fevereiro deste ano. Apenas um mês de vivência na ilha permite-lhe tirar uma grande conclusão: "Eu gosto de São Jorge, de viver aqui".

Paulo Macedo, o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, avisou, esta segunda-feira, para a subida inevitável dos juros, devido ao crescimento da inflação, referindo que "não vale a pena achar que as taxas de juro não vão subir".

Na cidade ucraniana de Zaporizhzhya, cuja central nuclear foi, há mais de duas semanas, ocupada e controlada pelas forças russas, já se nota a chegada da ajuda portuguesa. O fotojornalista André Luís Alves conta, na TSF, que esteve junto de voluntários no terreno, que distribuem bens pela população na Ucrânia, e que encontrou carregamento de "salsichas e atum português", além de kits de primeiros socorros e também relatou a dificuldade de chegada dos que querem abandonar a cidade vizinha de Mariupol devido à falta de corredores humanitários.

À TSF, a comunidade venezuelana em Portugal considerou que não pode haver leis diferentes para pessoas que têm as mesmas habilitações. Apesar de dizerem que estão solidários com a Ucrânia, apelidam de "injusta" esta abertura de exceção por parte da Ordem dos Médicos e do Estado português.

Os sírios também têm acompanhado atentamente o que se está a passar na Europa. Para Ammar Alselmo, a invasão da Ucrânia trouxe-lhe à memória alguns dos piores momentos que viveu. Este capacete branco testemunhou de perto a violência das tropas russas e confessa que não esperava que o horror se repetisse, "o que vimos na Síria e continuamos a ver na Ucrânia".

A cerimónia dos Óscares realizou-se na madrugada desta segunda-feira e com alguma surpresa, CODA venceu o Óscar de Melhor Filme. Dirigido por Sian Heder e distribuída pela Apple TV+ bateu a concorrência de O Poder do Cão, da Netflix, que era apontado como favorito.

Durante esta segunda-feira, surgiram novidades no PSD. O presidente do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, vai ser candidato à liderança do novo Grupo Parlamentar social-democrata, enquanto o ainda líder parlamentar do PSD, Adão Silva, vai ser o candidato dos sociais-democratas à vice-presidência da Assembleia da República.

Em Espanha, a Covid-19 vai começar a tratar-se como uma doença endémica, depois de suprimir, a partir desta segunda-feira a necessidade de quarentena para os casos ligeiros e assintomáticos, passando a acompanhar apenas os doentes graves ou vulneráveis.