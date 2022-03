Reunião em Kiev. Abramovich e negociadores ucranianos com sintomas de envenenamento

© EPA

O oligarca russo, Roman Abramovich e alguns negociadores de paz ucranianos sofreram sintomas do que se suspeita ter sido um envenenamento após uma reunião em Kiev no início deste mês. A informação é avançada pelo Wall Street Journal, que citam fontes não identificadas sobre o assunto.

O jornal norte-americano explica que no regresso a Moscovo, Abramovich, que tem nacionalidade portuguesa, desenvolveu sintomas como vermelhidão ocular, lágrimas constantes e dolorosas e pele descamada no rosto e nas mãos.

De acordo com as mesmas fontes, os três negociadores ucranianos experienciaram os mesmos sintomas.

Nesse encontro, realizado nas primeiras semanas do conflito, participou também o presidente Voloddymyir Zelensky, que esteve pessoalmente com Abramovich, mas não teve qualquer sintoma.

O antigo dono do Chelsea "ficou sem visão durante algumas horas e recebeu tratamento hospitalar na Turquia", segundo explica um jornalista do The Guardian, que cita as mesmas fontes do Wall Street Journal.