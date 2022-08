Abusos sexuais. Lusodescendente processa padre católico nos Estados Unidos

O lusodescendente alega que os abusos ainda hoje o afetam © Henriques da Cunha / Slideshow / Global Imagens

Jason Medeiros acusa o padre de abusos sexuais que começaram quando tinha apenas 12 anos. Ele frequentava a escola primária da paróquia e era acólito tendo, por isso, contactos frequentes com o padre.

Medeiros, hoje com 46 anos, alega que os abusos, que se prolongaram por cerca de um ano, ainda hoje o afetam. De acordo com o processo, a que a TSF teve acesso, o lusodescendente sofre de problemas emocionais, que se traduzem em dificuldades no controlo da raiva, abuso de drogas e álcool, problemas de sono e depressão. Sequelas que muitas vezes o impediram de manter um emprego e de garantir o seu sustento.

Jason Medeiros, que aceitou ser identificado, quer que o padre seja julgado num tribunal de júri e obrigado a pagar uma indemnização que o juiz e os jurados considerem justa.

O padre Richard Degagnem, suspenso de funções apenas em 2021, é alvo de outras acusações, nomeadamente quando era ainda professor de música e ainda não era padre.