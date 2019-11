Acidente com dois helicópteros causa a morte de 13 militares franceses

© Benoit Tessier/Reuters

Treze militares francesas morreram, esta segunda-feira, num acidente que envolveu dois helicópteros, no Mali. O anúncio foi feito, esta manhã, pela Presidência da República francesa.

"O presidente anuncia com profunda tristeza a morte de 13 militares franceses no Mali, durante a noite de 25 de novembro, num acidente entre dois helicópteros durante uma missão de combate contra os jihadistas", anunciou o gabinete do Presidente Emmanuel Macron, num comunicado, citado pela agência Reuters.

A mesma mensagem foi divulgada pelo próprio Presidente na sua página oficial de Twitter.

A França conta com mais de 4.500 soldados para combater os militantes ligados à al Qaeda e ao Estado Islâmico na região, onde a violência tem aumentado nos últimos anos.