Acidente de autocarro na Índia causa 25 mortos

Pelo menos 25 pessoas morreram no domingo num acidente de autocarro, que caiu num desfiladeiro no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, revelou a imprensa local.

O autocarro transportava 28 pessoas que faziam uma peregrinação ao tempo Yamunotri, na zona montanhosa de Uttarakhand, quando o veiculo caiu num precipício, desconhecendo-se as causas do acidente.

Segundo o India Today, as autoridades já recuperaram os corpos das vítimas e os feridos foram encaminhados para o hospital.

Na Índia, os acidentes rodoviários são frequentes por conta do mau estado das estradas, pelo desrespeito das normas de circulação e pelas condições deficientes dos veículos.

De acordo com os dados mais recentes, em 2019 a Índia registou 449.000 acidentes de viação, nos quais morreram 151.113 pessoas e mais de 451.000 ficaram feridas.