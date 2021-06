Acidente durante tempestade provoca 10 mortos nos EUA. Nove eram crianças

© Unsplash

Um acidente de viação, ocorrido durante a tempestade tropical Claudette que está a deixar um rasto de destruição no sudeste dos Estados Unidos, matou 10 pessoas, entre as quais nove crianças, no estado de Alabama.

O acidente envolveu dois veículos e, segundo a polícia do condado de Butler, deverá ter sido provocado devido à imensa água acumulada na estrada.

O xerife do condado de Butler adiantou que várias pessoas ficaram feridas no mesmo acidente.

Também no sábado, um homem de 24 anos e uma criança de três anos morreram quando uma árvore caiu em cima da sua casa, fora dos limites da cidade de Tuscaloosa.

As mortes ocorreram enquanto fortes chuvas atingiram grande parte do norte de Alabama e da Geórgia, no final do dia.

Ao longo da costa do Golfo do Mississippi há relatos de que a água subiu 30 centímetros, devido à tempestade.

Os ventos fortes estão perto dos 45 km/hora e os meteorologistas do National Hurricane Center preveem que Claudette irá ficar mais forte na segunda-feira, na zona leste da Carolina do Norte, enquanto se dirige para o Oceano Atlântico.

Hoje foram divulgados alertas de cheias para o norte da Geórgia, a maior parte da Carolina do Sul, a costa da Carolina do Norte e partes do sudeste do Alabama e o Panhandle da Flórida.

Os danos da tempestade também foram sentidos no norte da Flórida, onde ventos - que em alguns casos chegaram aos 137 km/hora - provocaram tornados assim como no sudoeste da Geórgia.