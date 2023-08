Acidente rodoviário faz sete mortos e 36 feridos no Brasil

© AFP

Um autocarro que transportava adeptos da equipa brasileira de futebol Corinthians despistou-se no sábado à noite perto de Belo Horizonte, matando pelo menos sete pessoas e ferindo outras 36, anunciaram as autoridades.

De acordo com o relato dos meios de comunicação brasileiros, citado pela agência Associated Press, os sete mortos no despiste eram membros da claque Gaviões da Fiel, que regressavam a casa depois do empate a uma bola com o Cruzeiro, no sábado à noite.

Os passageiros contaram que o autocarro perdeu os travões e guinou repentinamente para evitar uma colisão frontal com outro autocarro.

O Corinthians disse num comunicado que iria apoiar as famílias das vítimas, e outros clubes também já expressaram as condolências pelo acidente que vitimou os adeptos do mesmo clube do Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.