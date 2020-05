O lançamento ocorre esta noite © Joe Raedle/AFP

Só falta a contagem decrescente. Esta será a primeira vez que uma empresa privada vai colocar astronautas em órbita. Bob Behnken e Doug Hurley, astronautas da NASA, partem para a Estação Espacial Internacional num foguetão construído para a NASA pela empresa Sapce X, do milionário Elon Musk, fundador da Tesla.

Este voo espacial, a partir da Kennedy Space Center, no Cabo Canaveral, na Florida (EUA), será o primeiro a sair do solo dos Estados Unidos desde 2011 e é a missão mais perigosa e prestigiada que a NASA alguma vez confiou a uma empresa privada.

O lançamento da cápsula Dragon Crew, a bordo do foguetão Falcon 9, está prevista para as 21h30 desta quarta-feira (hora de Lisboa). Há 45 anos que não se fazia um lançamento de astronautas a bordo de um foguetão com uma cápsula. O regresso vai ser feito com uma aterragem no mar.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente Mike Pence vão assistir ao vivo ao lançamento e espera-se que milhares de pessoas assistam nas praias próximas, apesar do centro de visitantes estar fechado devido à pandemia de Covid-19.