Acordo de Governo entre conservadores e ecologistas na Áustria

O acordo deverá ser confirmado por Os Verdes no congresso federal © Florian Wieser/EPA

O Partido Popular austríaco (OVP) e o ecologista e progressista Os Verdes anunciaram esta quarta-feira um acordo de coligação governamental no qual os conservadores vão manter os principais ministérios.

Após sete semanas de negociações, conservadores e ecologistas concluíram um acordo para os próximos cinco anos, na sequência das eleições antecipadas de 29 de setembro que deram a vitória ao OVP de Sebastian Kurz.

O líder democrata-cristão do OVP deverá voltar a assumir o cargo de primeiro-ministro, à semelhança do que sucedeu na passada legislatura quando os conservadores decidiram aliar-se aos ultranacionalistas, informou a agência noticiosa APA.

O acordo deverá ser confirmado por Os Verdes no congresso federal que o partido vai promover no fim de semana e destinado a legitimar a sua participação, pela primeira vez, numa coligação governamental.

Líder dos conservadores austríacos saúda "excelente" acordo governamental

O líder dos conservadores austríacos Sebastian Kurz congratulou-se com o "excelente acordo" após negociações que "não foram fáceis" entre dois partidos "muito diferentes".

"Conseguimos reunir o melhor dos dois mundos", declarou o líder do Partido Popular Austríaco (ÖVP), que defende uma linha dura sobre a imigração e que considera "possível defender o clima e as fronteiras".

No decurso de uma conferência de imprensa conjunta em Viena com Werner Kogler, chefe do partido ecologista Die Grünen, que entra no Governo pela primeira vez, Kurz reconheceu que "as negociações não foram fáceis porque os dois partidos possuem orientações muito diferentes".

"A tarefa não foi fácil", reconheceu igualmente Kogler, 58 anos, que vai assumir o cargo de vice-chanceler na nova equipa dirigida por Kurz. O dirigente dos Verdes sublinhou a capacidade em "construir pontes" para "o futuro da Áustria" e prometeu "justiça social" e importantes medidas no combate ao aquecimento global.

"Alcançámos um acordo mais amplo que o previsto em termos de proteção do clima", assegurou Kogler. O acordo de Governo será divulgado na quinta-feira.

Os Verdes, conotados com a esquerda austríaca, revelaram-se virulentos opositores à política de imigração, de segurança e às opções orçamentais do Governo que Kurz, 33 anos, liderou com o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ, extrema-direita), durante 18 meses.

Esta coligação colapsou em maio após o envolvimento do chefe da extrema-direita num escândalo de corrupção que implicou eleições legislativas antecipadas a 29 de setembro.

O partido conservador, vencedor do escrutínio, privilegiou de seguida os contactos com os ecologistas, com quem negociou durante três meses para formar uma coligação.