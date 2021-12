Acordo de mobilidade da CPLP arranca a "conta-gotas"

Vários países da CPLP ainda não ratificaram o acordo © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Paula Dias 31 Dezembro, 2021 • 10:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O acordo de mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) entra em vigor este sábado, dia 1 de janeiro de 2022. No entanto, a entrada neste espaço lusófono de mobilidade será lenta.

Para já, a partir de sábado, apenas os passaportes diplomáticos e de serviço passam a estar isentos de visto -- é esta a única condição automática do acordo de mobilidade assinado no verão pelos países que integram a CPLP.

Em relação aos passaportes comuns, a isenção ainda vai exigir negociações adicionais separadas e só pode avançar depois de cada país ratificar este acordo e o formalizar junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esse primeiro passo já foi dado por Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, porém os restantes países ainda estão bastante atrasados.

Se Moçambique já ratificou o documento, mas ainda não entregou a documentação na CPLP; Angola e Guiné-Bissau contam somente com a aprovação dos respetivos parlamentos. No caso do Brasil, o Governo ainda nem sequer encaminhou o pedido de ratificação para a Câmara dos Deputados -- e apenas se aí for aprovado, o texto será encaminhado para o Senado, tendo ainda de passar pelo crivo do Presidente.

Portugal tratou de todo o processo no início de dezembro. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, esclareceu que, a partir do próximo ano, quem vier morar para Portugal para estudar ou trabalhar só precisa de apresentar o cartão de identidade, o passaporte e o registo criminal.