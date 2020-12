Acordo do Brexit? "O mocho da sabedoria só levanta voo ao entardecer"

Lisboa, 20/11/2020 - Entrevista TSF-DN, com MNE Augusto Santos Silva. (Annette Monheim / Global Imagens) © Annette Monheim / Global Imagens

O sucesso da presidência portuguesa pode depender de quão bem Portugal e os outros países conseguirem gerir o processo de vacinação contra a Covid-19, agora, no início de 2021. Para Augusto Santos Silva, "será certamente um sucesso da presidência portuguesa poder contribuir para que a estratégia de vacinação tal como nós a concebemos, gratuita e universal, se possa - não digo concluir já, durante a nossa presidência, mas...- desenvolver muito já durante a nossa presidência e há todas as condições para isso".

A Agência Europeia do Medicamento reúne o seu comité científico segunda-feira e deverá aprovar a vacina da Pfizer, "para que a aplicação universal dessas vacinas possa começar nas próximas semanas, segundo prioridades estabelecidas em cada país, as nossas são conhecidas, mas de modo a atingir progressivamente toda a população" .

Com a Europa numa espécie de tempo extra depois da compensação nas negociações com o Reino Unido para fechar um acordo de relação futura após o Brexit, até que ponto a presidência portuguesa (e a vida europeia) pode ficar condicionada se não houver esse acordo? Santos Silva confia que o acordo se vá concretizar, mas também diz não acreditar que, por esse motivo, a presidência portuguesa "fique severamente condicionada ou irremediavelmente condicionada. Em primeiro lugar, porque a probabilidade de haver acordo entre a UE e o Reino Unido é uma probabilidade real; as negociações estão a evoluir, ainda há divergências muito importantes em pontos críticos, mas as duas partes não desistiram de chegar a um acordo e ainda temos alguns dias para chegar a acordo". O responsável da diplomacia portuguesa assegura que entre dirigentes europeus e britânicos "a atmosfera é melhor do que era na semana passada". Muito do empenhamento "quer da presidente da Comissão Europeia, quer do primeiro-ministro britânico, esteve em não deixar cair as negociações, não desistir, tentar um acordo". Agora, na eventualidade de não haver acordo, "nós já tomámos ao nível europeu e estamos a tomar ao nível nacional, as medidas de contingência que permitam mitigar os efeitos negativos de não haver acordo".

Augusto Santos Silva admite que "é uma daquelas circunstâncias em que só ao fim do dia é que nós saberemos o que se passou nesse dia". Prognósticos ó no fim do jogo, pois então: "o Hegel costuma dizer que o mocho da sabedoria só levanta voo ao entardecer" e o Brexit é "um caso de aplicação evidente desta máxima hegeliana".

O desenvolvimento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é aquilo que o governante pretende que seja a marca principal da presidência portuguesa: "sim, mas eu diria que espero que a presidência portuguesa tenha duas grandes marcas de água: a primeira é tudo aquilo que está contido no nosso lema, "tempo de agir", no sentido de concretizar, obter resultados". A UE tomou "decisões muito importantes ao longo deste semestre, designadamente sobre os instrumentos financeiros" (a aprovação do plano europeu de recuperação e resiliência e do orçamento plurianual 2021/2027) e, portanto, "no próximo semestre é hora de colocar no terreno esses instrumentos, concretizar as nossas decisões. A segunda marca de água é avançar na agenda estratégica da União Europeia e aí, a nossa ênfase é na necessidade de reforçar o modelo social europeu como uma condição de sucesso da transição verde e transição digital, que são as agendas transformadoras da sociedade, da economia, da administração pública, da educação europeia nos próximos anos".

