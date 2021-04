Acordo pós-Brexit: "No que lá está, está tudo bem. No que lá não está precisamos de trabalhar"

Augusto Santos Silva © EPA

Por Sara de Melo Rocha e Catarina Maldonado Vasconcelos 28 Abril, 2021 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros considera fundamental acompanhar a aplicação do acordo de comércio e cooperação, celebrado entre a União europeia e o Reino Unido, que vai regular as relações entre Bruxelas e Londres no pós-Brexit. Augusto Santos Silva encara este acordo com expectativa e esperança de que permita estabelecer uma boa relação futura.

"Olho com muita expectativa e esperança porque nós tratamos do divórcio, conseguindo um acordo de saída, e, portanto, um divórcio ordenado e bem regulado", comenta o ministro, em declarações à TSF. "Hoje estamos a tratar da relação futura. É esse o significado da votação de ontem à noite no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu deu o seu consentimento e a presidência portuguesa do Conselho já disse que irá aprovar o acordo de comércio e cooperação com o Reino Unido."

Ouça as declarações de Augusto santos Silva. 00:00 00:00

A principal preocupação agora "está na execução" deste segundo acordo, reconhece Augusto Santos Silva, que explica também que há duas espécies de contratos. "Há dois acordos: o acordo que foi celebrado no fim do ano passado e que regula o processo de saída do reino Unido da União Europeia e o acordo de comércio e cooperação. No que lá está, está tudo bem. No que lá não está é que precisamos de continuar a trabalhar."

O governante manifesta ainda que é um compromisso da UE "agora acrescentar um entendimento na área dos serviços, por um lado", e também ao nível da defesa. "No âmbito da NATO, temos de garantir que a relação muito próxima entre o Reino Unido e a União Europeia, em matéria de política externa e de defesa, não só se mantém como se aprofunda", esclarece Augusto Santos Silva.

Depois do aviso da cônsul geral de Portugal em Londres, o ministro dos Negócios Estrangeiros alerta os portugueses que vivem no Reino Unido: "Nenhum português residente no Reino Unido se esqueça de, até ao próximo dia 30 de junho, apresentar a sua candidatura ao estatuto de residente no Reino Unido."

Até ao momento, 375 mil pessoas portuguesas residentes no Reino Unido já apresentaram a sua inscrição, e a esmagadora maioria apresentou "bem" esse estatuto. Trata-se de um passo muito importante, de acordo com o ministro, para assegurar que não ficam a descoberto dessa garantia e proteção.