Acusada de espalhar vírus, família é obrigada a mudar de cidade

O Brasil é um dos países mais atingidos pela pandemia de Covid-19 a nível mundial © Sebastião Moreira/EPA

Por João Almeida Moreira, em São Paulo 08 Outubro, 2020 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O coronavírus não roubou apenas a mãe e o avô das irmãs Dalylla, 27 anos, Talytta, 22, e Samylla, de 21. Tirou-lhes também a cidade de 20 mil habitantes onde nasceram, o Alto Araguaia, entre os estados do Mato Gosso e do Goiás.

Desde que dois familiares morreram por Covid-19, a vizinhança começou a apontar o dedo à família Lopes, a primeira com casos da doença na cidade. A pressão foi tanta que elas, e a avó, se mudaram para outra localidade, cujo nome não divulgam, noutro estado do país.

Dalylla acredita que a visita à casa de uma amiga, numa cidade ao lado de Alto Araguaia, possa ter sido a causa da tragédia. Nesse encontro, estava uma amiga da amiga que tinha viajado da região sul do país e não entrou em quarentena. Brincou muito com o filho de Dalylla e pode ter-lhe passado o vírus.

Na sequência, quase toda a família apresentou sintomas, sobretudo o avô de Dalylla, hipertenso e diabético. Lígia, a mãe das três, enfermeira de profissão que se dedicou a cuidar dos doentes da família, também contraiu o vírus e foi internada no mesmo dia em que o pai morria - ela morreu sem saber da morte dele.

Não bastassem as perdas, a família ainda teve de lidar com o preconceito. Diz Dalylla que sentiu "a falta de empatia das pessoas".

"Ainda recebemos a toda a hora algum comentário maldoso nas redes sociais", afirma. "Aquela cidade, infelizmente, tornou-se um peso para nós."

"Nós isolamo-nos logo no começo e informamos as pessoas com quem tivemos contacto, mas as pessoas olhavam-nos com muito preconceito por lá, como se a gente tivesse culpa de cada caso de Covid-19", lamenta.