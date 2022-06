Adesão da Finlândia e da Suécia "demorará mais algum tempo", admite Stoltenberg

Jens Stoltenberg © AFP

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 15 Junho, 2022 • 12:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral da NATO admite que "já esteve mais otimista" quanto à rápida adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica. Jens Stoltenberg reconhece que "há problemas" que precisam de ser ultrapassados, que poderão arrastar o processo por mais algum tempo.

Stoltenberg falava em Bruxelas, a fazer uma antevisão do encontro desta tarde com os ministros da Defesa da Aliança, do qual espera um compromisso relativamente à Ucrânia, nomeadamente através de uma assistência de "longo prazo".

"Espero que, no encontro, os aliados cheguem a acordo sobre um pacote global de assistência à Ucrânia, para uma ajuda a longo prazo, na transição do equipamento da era soviética para o equipamento moderno da NATO e para melhorar a interoperabilidade com a NATO", afirmou.

"Os aliados estão empenhados em continuar a fornecer o equipamento militar que a Ucrânia precisa para triunfar, incluindo armamento pesado e sistemas de longo alcance", assegurou o secretário-geral da Nato, depois de o governo Ucraniano ter afirmado que até hoje recebeu "apenas 10%" do armamento solicitado ao ocidente.

Ouça a Reportagem TSF em Bruxelas 00:00 00:00

Reforço

Stoltenberg defendeu que a NATO deve continuar a reforçar a presença no leste da Europa, esperando que haja decisões "sobre a dimensão e a conceção da postura a longo prazo" para garantir da defesa "de cada centímetro do território aliado desde o primeiro momento e em qualquer altura e contra qualquer ameaça".

Quanto à adesão dos dois novos candidatos, o secretário-geral da Nato admite que o seu nível de "otimismo" já foi maior "do que agora".

"Já estive mais otimista do que agora. Isso é correto. Porque na fase anterior não tínhamos qualquer informação que indicasse que a adesão seria um problema", afirmou, referindo-se às questões levantadas pela Turquia, que ameaça vetar a adesão dos dois países.

Stoltenberg acredita, porém, que os problemas serão resolvidos, embora possa "demorar mais algum tempo".

"Precisamos, naturalmente, de abordar essas preocupações, essas questões. E é exatamente isso que estamos a fazer e temos sinais positivos da Finlândia e da Suécia. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a nossa aliada Turquia para os resolver", afirmou.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA