Adolescente autor de tiroteio mortal em escola do Michigan declara-se culpado

Ethan Crumbley © Getty Images via AFP

Por Lusa 25 Outubro, 2022 • 07:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O adolescente que executou um tiroteio numa escola do Michigan, resultando na morte de quatro estudantes, declarou-se esta segunda-feira culpado por terrorismo e homicídio em primeiro grau.

Ethan Crumbley, de 16 anos, declarou-se culpado de todas as 24 acusações, quase um ano após o ataque na Oxford High School, no sudeste do Estado de Michigan.

O jovem pode também ser chamado a testemunhar contra os seus pais, detidos por acusações de homicídio involuntário, pelo seu papel na tragédia.

Crumbley respondeu "sim", enquanto olhava para o chão, depois de questionado se tinha "conscientemente, intencionalmente e deliberadamente" escolhido disparar contra outros alunos.

No tribunal, vários familiares das vítimas choraram enquanto o procurador assistente Marc Keast descrevia os crimes.

O gabinete do procurador revelou que não tinha sido feito nenhum acordo antes da sessão.

Uma condenação por homicídio em primeiro grau resulta normalmente numa sentença de prisão perpétua automática no Michigan, mas os adolescentes têm direito a uma audiência onde o seu advogado pode argumentar por um prazo mais curto e uma oportunidade para liberdade condicional.

"Não temos conhecimento de nenhum outro caso, em nenhum lugar no país, em que um atirador em massa tenha sido condenado por terrorismo sob acusações estaduais", realçou a procuradora do condado de Oakland, Karen McDonald.

Os pais do adolescente, James e Jennifer Crumbley, estão detidos sob a acusação de homicídio involuntário, acusados de tornar a arma acessível ao filho e ignorar a sua necessidade de tratamento de saúde mental.

A advogada de Ethan, Paulette Michel Loftin, referiu que é possível que o jovem seja chamado a testemunhar contra os pais.

Os pais raramente são acusados em tiroteios em escolas, embora as armas utilizadas normalmente sejam da casa de um dos pais ou de um parente próximo.

Jennifer Crumbley referiu-se nas redes sociais à arma utilizada no tiroteio como um "presente de Natal" para seu filho.

Com 15 anos na altura, Ethan não tinha problemas de disciplina na escola, mas o seu comportamento levantou suspeitas, depois de um professor ter descoberto um desenho com uma arma apontada às palavras: "Os pensamentos não param. Ajudem-me".

O casal recusou-se a levar o filho para casa em 30 de novembro, mas foi instruído a levá-lo ao aconselhamento dentro de 48 horas, segundo os investigadores.

Munido com uma pistola Sig Sauer de 9 mm e 50 cartuchos de munição, Ethan Crumbley levou-a para a escola naquele dia, entrou numa casa de banho, tirou a arma e começou a disparar, provocando ainda seis feridos, para além dos quatro mortos.

O juiz marcou para 09 de fevereiro o início das audiências, para determinar se o adolescente é condenado a prisão perpétua sem liberdade condicional ou se receberá uma pena mais curta, devido à sua idade e uma hipótese de ser libertado.

A advogada de Ethan referiu que o jovem está arrependido e a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Sobre as vítimas, realçou: "Acho que não há palavras que possam fazê-las se sentir melhor".