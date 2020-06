Adolescente que empurrou criança de 10.º andar condenado a prisão perpétua

© Neil Hall/EPA

O adolescente britânico acusado de tentativa de homicídio depois de ter empurrado uma criança de um 10.º andar, a partir da varanda da galeria Tate Modern, em Londres, foi condenado a prisão perpétua, avança a AFP.

A juíza Maura McGowan determinou que Jonty Bravery terá de cumprir menos 15 anos da pena em prisão efetiva, podendo ficar em prisão domiciliaria ou liberdade condicional após esse período.

Segundo a BBC, Tribunal Central Criminal analisou as imagens captadas no local, que mostram o jovem, na altura com 17 anos, a empurrar um menino de seis anos "sem hesitação" e com um sorriso na cara.

A criança, de nacionalidade francesa, foi encontrada no telhado do quinto andar do edifício e transportada de helicóptero para o hospital, onde passou vários meses. Sofreu uma hemorragia cerebral e fraturas na coluna, braços e pernas, mas sobreviveu.

O caso remonta a agosto de 2019. Jonty Bravery foi detido de imediato pela polícia britânica, rodeado de turistas, sem resistir à detenção.

Ouvido em tribunal, o jovem, diagnosticado com Transtorno do Espetro Autista, assumiu que planeou o crime com antecedência para aparecer nas notícias.