Advogado ganha ação deitado numa rede

O nome do tribunal era solene: Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia. A QTRTJB.

O tratamento entre os presentes na sessão, virtual por causa da pandemia, cerimonioso: doutora para cá, vossa excelência para lá.

Três juízas, as dras. Eliene Oliveira, Virgínia Cruz e Martha Cavalcanti, acompanhadas por um secretário de sessão, todos vestidos a rigor, analisavam os processos, caso a caso, cláusula a cláusula, inciso a inciso, com a formalidade que as questões jurídico-legais obrigam.

Os termos do processo, cuja sentença foi lida pela juíza Virgínia Cruz, acompanhavam o tom convencional, académico: falava-se de crédito consignado, de ónus da instituição financeira, de instrução indevida no cadastro de proteção ao crédito, de dano moral parcialmente confirmado, etc, etc.

É então chamado, por vídeo, o advogado do processo 60 013 71 99 18 de 2019, assim mesmo, cheio de números para manter o protocolo.

E eis que o dr. Marcus Albuquerque aparece, sorridente, no ecrã, excelência para cá, doutora para lá, recorrente daqui, reclamante de lá, mantendo os ritos jurídicos adequados.

À exceção de um detalhe. Enquanto os intervenientes originais do debate estavam sentados à secretária, alguns com as tradicionais estantes de livros por trás, o dr. Albuquerque entrou na sessão confortavelmente deitado numa rede de balanço.

O resultado da solenidade, talvez excessiva de um lado, e da descontração, também talvez excessiva do outro, foi uma vitória a toda a linha naquela ação do dr. Albuquerque. Fez o que o cliente queria e ainda foi fiel às raízes baianas de não se preocupar demasiado com as coisas.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil