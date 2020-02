Aeroporto de Alepo retoma voos pela primeira vez desde 2012

Apoiadas por ataques aéreos russos, as forças do Governo sírio têm estado na ofensiva há semanas © EPA

Um voo comercial sírio procedente de Damasco aterrou esta quarta-feira em Alepo, marcando o retomar dos voos internos entre as duas maiores cidades da Síria pela primeira vez desde 2012.

O voo, em que viajavam dirigentes sírios e jornalistas, foi uma mensagem simbólica do Governo do Presidente sírio, Bashar al-Assad, dias após as forças do regime terem consolidado o controlo da província no noroeste, Alepo, e terem tomado os últimos quilómetros da autoestrada estratégica M5, que liga Alepo a Damasco.

O avião da companhia aérea Syrian Airlines aterrou no aeroporto de Alepo depois de um voo de 40 minutos vindo de Damasco, a capital síria, e foi recebido por uma celebração militar ao desembarcar.

O ministro do Turismo, Rami Radwan Martini, e o ministro dos Transportes, Ali Hammoud, reinauguraram o aeroporto dizendo o último que é uma "grande alegria" para os sírios e um "sonho" para o Ministério que preside.

O aeroporto estava fechado desde 2012, quando Alepo ficou sob o controlo dos rebeldes.

Apoiado pela Rússia e pelo Irão, o Governo da Síria afastou os rebeldes de Alepo em 2016, após um longo cerco e uma campanha de duros bombardeamentos.

O aeroporto abriu por pouco tempo em 2017, mas foi encerrado por motivos de segurança.

Apoiadas por ataques aéreos russos, as forças do Governo sírio têm estado na ofensiva há semanas para reconquistar as áreas rurais de Alepo e partes da província vizinha de Idlib, as últimas áreas do país controladas por rebeldes.

As ofensivas levaram a que centenas de civis sírios fugissem em direção à fronteira com a Turquia.

A ONU contabilizou o número de deslocados desde o dia 1 de dezembro, perfazendo mais de 900 mil civis - mais de metade são mulheres e crianças.