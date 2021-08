Aeroporto de Doha é o "Melhor do Mundo". Conheça a lista dos 10 eleitos

Por Carolina Quaresma 10 Agosto, 2021 • 13:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pela primeira vez em quase dez anos, o Aeroporto Changi, em Singapura, perdeu o lugar no topo da classificação anual dos melhores aeroportos do mundo, no World Airport Awards, da Skytrax.

Segundo a lista divulgada pela CNN, o Aeroporto Internacional Hamad de Doha, que vem a subir na classificação há alguns anos, foi premiado com o primeiro lugar em 2021 na categoria "Melhor Aeroporto do Mundo".

Este ano, Changi ficou em terceiro lugar, uma conquista para qualquer outro aeroporto, mas não da perspetiva dos clientes deste local, que regularmente elogiam a facilidade, o conforto e as opções de comida e bebida de primeira linha do aeroporto.

A ascensão de Doha coincide com o trabalho árduo da sua principal companhia aérea, a Qatar Airways. Os viajantes desta linha aérea, que têm voo de ligação para o Aeroporto Internacional de Hamad, podem desfrutar de passeios gratuitos pela cidade, alojamento e alimentação grátis (dependendo da duração das escalas) e um serviço de transfer VIP, em que os funcionários da companhia aérea acompanham os passageiros enquanto desembarcam e embarcam para o voo de ligação.

Os aeroportos da Ásia e da Europa dominaram o restante da lista de 2021. O Japão foi eleito o país com a melhor classificação geral, com três aeroportos no top 10, incluindo dois aeroportos em Tóquio (Narita e Haneda).

Os World Airport Awards foram eleitos pelos clientes numa pesquisa global de satisfação dos aeroportos realizada de agosto de 2020 a julho de 2021.

Conheça a lista completa dos 10 melhores na categoria "Melhor Aeroporto do Mundo":

1. Aeroporto Internacional de Hamad (HIA)

2. Aeroporto Haneda de Tóquio (HND)

3. Aeroporto Changi de Singapura (SIN)

4. Aeroporto Internacional de Incheon (ICN)

5. Aeroporto Narita de Tóquio (NRT)

6. Aeroporto de Munique (MUC)

7. Aeroporto de Zurique (ZRH)

8. Aeroporto Heathrow de Londres (LHR)

9. Aeroporto Internacional de Kansai (KIX)

10. Aeroporto Internacional de Hong Kong (HKG)

Prémios a pensar num ano marcado pela pandemia

Num ano ainda atingido pela pandemia de Covid-19, pode ser difícil classificar aeroportos. A Skytrax, um grupo de consultoria independente do setor de aviação, com sede no Reino Unido, abordou esta questão ao criar uma segunda lista para distinguir especificamente os aeroportos que fizeram um bom trabalho ao aplicar os novos protocolos de saúde e higiene.

Em vez de classificá-los, a Skytrax optou simplesmente por reconhecer o trabalho realizado por 39 aeroportos, listando-os por ordem alfabética, incluindo o Fiumicino de Roma, que recebeu a primeira "Covid-19 5-Star Airport Rating". Haneda, em Tóquio, foi premiado com a designação de "Aeroporto Mais Limpo".

O Aeroporto de Istambul foi escolhido como o que mais melhorou, Changi ganhou o prémio de "Melhor Equipa de Aeroporto", Incheon, na Coreia do Sul, foi elogiado pela "Melhor Segurança Aeroportuária" e o Centrair Nagoya, no Japão, levou para casa o prémio de "Melhor Aeroporto Regional".

A Skytrax também revelou os melhores aeroportos com base no número de visitantes. O Aeroporto Internacional Guangzhou Baiyun, na China, foi o melhor para aeroportos que atendem entre 35 a 45 milhões de passageiros anuais. O Aeroporto Internacional de Hamad no grupo de 25 a 35 milhões, London Heathrow no grupo de 20 a 25 milhões, Frankfurt no grupo de 15 a 20 milhões, Changi no grupo de 10 a 15 milhões, Zurique no grupo de 5 a 10 milhões, Centrair Nagoya no grupo de 2 a 5 milhões e Quito no grupo de menos de 2 milhões. A nível regional, o Aeroporto Internacional de Vancouver, no Canadá, foi eleito o "Melhor Aeroporto da América do Norte".

Conheça a lista completa dos vencedores de 2021, aqui.