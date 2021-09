Aeroporto de La Palma retoma voos suspensos desde sábado

Vulcão Cumbre Vieja © Desiree Martin/AFP

O aeroporto da ilha de La Palma retomou, este domingo, a sua atividade, depois de 24 horas encerrado devido às operações de limpeza das cinzas libertadas pelo vulcão Cumbre Vieja, ativo há uma semana. A informação foi avançada pela empresa gestora dos aeroportos e do tráfego aéreo, a Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea (AENA).

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, a AENA informou que o processo de limpeza das cinzas está concluído e por isso a navegação aérea é retomada.

Após a reativação do aeroporto de La Palma, todos os aeroportos das Ilhas Canárias estão operacionais, mas a AENA aconselha os viajantes a verificar com as respetivas companhias aéreas o estado dos voos.

O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo passado, depois de mais de uma semana em que foram registados milhares de sismos na região.

A lava do vulcão destruiu dezenas de casas e obrigou à retirada de mais de seis mil pessoas que estavam na zona da erupção, mas não foram registadas vítimas até ao momento.