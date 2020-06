Aeroporto de Paris-Orly reabre com voo para o Porto

Aeroporto de Paris-Orly © Kenzo Tribouillard/AFP

O Aeroporto de Paris-Orly, em França, vai reabrir esta sexta-feira, com um voo para o Porto. Depois de ter estado encerrado durante três meses, aquele que é o segundo maior aeroporto de Paris vai retomar as operações, embora a uma escola muito reduzida.

As previsões apontam para que 8 mil passageiros passem pelos quatro terminais do aeroporto na próxima sexta-feira, menos de 10% do volume habitual de 90 mil passageiros.

No total, serão feitas cerca de 70 aterragens e descolagens, em comparação com as 600 ligações no período pré-pandemia, de acordo com a agência de notícias AFP.

A primeira ligação vai ligar Paris-Orly ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um voo da Transavia, com partida marcada para as 6h00.

O aeroporto de Orly é usado por companhias como a Air France, a Transavia, a Easyjet, Vueling e Air Caraibes.

