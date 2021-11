Aerossóis sulfato do vulcão de La Palma atingem Açores esta semana

A previsão de chuva e da passagem de uma superfície frontal deverá dissipar essa neblina © EPA

Por TSF 02 Novembro, 2021 • 19:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Açores vão ser atingidos, entre quarta e quinta-feira, por aerossóis sulfato saídos do vulcão Cumbre Vieja, nas Canárias. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este fenómeno pode fazer aumentar as concentrações de dióxido de enxofre à superfície e provocar uma diminuição da visibilidade.

O IPMA diz que a situação será semelhante à que aconteceu no final de setembro. A previsão de chuva e da passagem de uma superfície frontal deverá dissipar essa neblina até à madrugada de quinta-feira.

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, soma esta terça-feira 43 dias de duração, um período mais longo do que a de San Juan, em 1949, e parece estar para continuar por tempo indeterminado.