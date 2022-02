Por Nuno Domingues 01 Fevereiro, 2022 • 19:39 Partilhar este artigo Facebook

No livro "Breve História do Afeganistão de A a Z", há personagens, notas de repórter e contexto histórico, para compreender melhor, um país que já foi qualificado de cemitério de impérios.

No território afegão, foram derrotados ou desistiram de lutar, colossos militares tão diferentes como os mongóis, os soviéticos, os macedónios, os norte-americanos ou os ingleses.

O jornalista Ricardo Alexandre, atual diretor adjunto da TSF puxa pela memórias de reportagem da passagem pelo Afeganistão, num dos muitos períodos de convulsão do país das últimas décadas.

Chegou em novembro de 2001, e ouviu, sobre a destruição de alguns edifícios, que os próprios afegãos não se lembravam quem tinha atirado a bomba naquele caso.

No livro, em vez de uma cronologia histórica, visita a história do país pela ordem do alfabeto.

"Breve histórica do Afeganistão de A a Z" é uma edição Oficina do Livro.