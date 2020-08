África contabiliza 25 096 mortos devido à Covid-19

O continente contabiliza 25 096 mortes causadas pelo novo coronavírus © Kim Ludbrook/EPA

Por Lusa 15 Agosto, 2020 • 14:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número total de mortes por Covid-19 é este sábado de 25 096 em África, continente com mais de um milhão de infetados pela doença, que afeta sobretudo as regiões Austral e do Norte, segundo os dados oficiais mais recentes.

O continente contabiliza 25 096 mortes (mais 417 mortes nas últimas 24 horas) causadas pelo novo coronavírus, num universo de 1 096 951 de infetados (mais 10 402), tendo o número de pessoas declaradas como recuperadas da doença subido para 812 839, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 países-membros desta organização.

O maior número de casos e de mortos de Covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 612 275 infetados e 12 328 vítimas mortais.

Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 579 140 doentes infetados e 11 556 mortos.O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 189 163 pessoas infetadas e 7420 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 145 773 e o de vítimas mortais para 2190.

Na região da África Oriental, registam-se 98 774 casos e 2164 mortos e na África Central são contabilizados este sábado 50 966 casos de infeção e 994 óbitos.

O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, contabilizando 96 220 infetados e 5124 óbitos, seguindo-se a Argélia, que conta com 38 108 casos e 1338 vítimas mortais.

Entre os cinco países mais afetados, estão também a Nigéria, que regista 48 445 infetados e 973 óbitos, e o Sudão, com 12 115 casos e 786 vítimas mortais.

Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos (tem este sábado 3136 casos e 33 mortos), seguindo-se Moçambique (2708 casos e 19 mortos), Guiné-Bissau (2117 casos e 33 mortos), Angola (1852 infetados e 86 mortos) e São Tomé e Príncipe (885 casos e 15 mortos).

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 4821 infetados e 83 óbitos, um número que se mantém constante há várias semanas.

O primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África Subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 754 mil mortos e infetou quase 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.