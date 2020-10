Agência brasileira anuncia análise de vacina chinesa Coronavac

A Coronavac junta-se à desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em colaboração com Oxford © AFP

Por Lusa 03 Outubro, 2020 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades sanitárias brasileiras receberam na sexta-feira para análise os resultados da Coronavac, uma possível vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e da qual o Brasil já comprou 46 milhões de doses.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador e de controlo sanitário do Brasil, anunciou que recebeu para análise o primeiro pacote de dados referente à vacina, que também está a ser desenvolvida pelo Instituto Butantan, organização científica de referência ligada ao estado de São Paulo.

"A revisão desses dados é possível devido à implementação do procedimento de submissão contínua, que permite verificar os documentos à medida que se tornam disponíveis. Isso não significa, porém, um pedido oficial de registo da vacina", salientou a Anvisa em comunicado.

A Coronavac junta-se assim à vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em colaboração com a Universidade de Oxford, que já se encontra em análise na Anvisa desde quinta-feira.

"Agora, a Agência já dispõe dos primeiros dados de duas vacinas. Importante ressaltar que não existe, no momento, nenhuma conclusão sobre a qualidade, segurança e eficácia de nenhuma das duas vacinas, que continuam a cumprir a terceira etapa de testes. A submissão contínua é um procedimento diferenciado para tornar mais rápida a análise de dados referentes às vacinas contra a Covid-19 a serem registadas no país", acrescentou o órgão regulador.

Na quarta-feira, o governador de São Paulo, o estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, assinou um contrato para receber 46 milhões de doses da vacina Coronavac e que pretende aplicá-la à população a partir de 15 de dezembro.

O acordo para 46 milhões de vacinas contra o novo coronavírus, o equivalente a toda a população do estado, foi assinado pelo governador estadual, João Doria, pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e pelo vice-presidente mundial da Sinovac, Weining Meng.

No valor de 90 milhões de dólares (76,8 milhões de euros, câmbio atual), o contrato também formaliza a transferência de tecnologia para produção da vacina pelo Instituto Butantan.

João Doria espera que, uma vez aprovada pelas autoridades sanitárias brasileiras, a campanha de vacinação comece em 15 de dezembro, com os profissionais de saúde de São Paulo a serem os primeiros a serem imunizados.

Segundo o executivo de São Paulo, a segurança do imunizante já foi comprovada numa investigação com mais de 50 mil voluntários na China.

A vacina também já está a ser testada no Brasil desde julho e, atualmente, os estudos clínicos da última fase são acompanhados por 12 centros de investigação científica em cinco estados brasileiros e no Distrito Federal.

O diretor do Instituto Butatan informou que já receberam a vacina sete mil dos 13 mil voluntários programados para esta terceira e última fase dos testes, que se prolongará no Brasil até 15 de outubro.

São Paulo, o estado mais rico e populoso do país, com cerca de 46 milhões de habitantes, mas também o foco da pandemia em território brasileiro, ultrapassou na sexta-feira a Itália no número total de mortes devido ao novo coronavírus.

No total, São Paulo concentra 997.333 casos de infeção e 35.956 mortes.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (quase 4,9 milhões de casos e 145.388 óbitos), depois dos Estados Unidos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19