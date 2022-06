Agência espacial russa Roscosmos alvo de ataque informático

© Photo by NASA on Unsplash

A agência espacial russa Roscosmos foi esta quinta-feira alvo de um ataque informático, após publicar fotografias de satélite dos "centros de tomada de decisão" do exército ucraniano que a Rússia ameaçou destruir se forem atacados territórios do país.

"Após a publicação de imagens espaciais dos 'centros de toma de decisão' pela Roscosmos, o site da empresa estatal foi alvo de um ataque DDoS", escreveu o chefe do departamento de comunicação da agência espacial russa, Dmitri Strugovets, na sua conta no Telegram.

Segundo o representante da Roscosmos, "ao contrário de março e abril, quando os ataques tiverem origem no estrangeiro, desta vez partiram de Ecaterimburgo", cidade russa situada na parte oriental dos montes Urais.

Na véspera, a agência tinha publicado fotos de locais onde se realiza a cimeira da NATO e dos "centros de tomada de decisões" dos países da aliança atlântica, entre as quais fotos da Casa Branca e do Pentágono, em Washington, da secretaria da Defesa, no Reino Unido, e de instituições semelhantes de França, Alemanha e Bélgica.

Todas as imagens foram obtidas por um satélite de teledeteção Resus-P e incluíam as coordenadas das instituições fotografadas.

A Roscosmos já tinha denunciado ataques contra o seu site no final de fevereiro e em meados de abril.

