Agência Europeia do Medicamento admite uso de tratamento oral contra a Covid-19

© Henny Ray Abrams/AFP (arquivo)

Por Lusa 16 Dezembro, 2021 • 16:35

A Agência Europeia do Medicamento aprovou esta quinta-feira a possibilidade de o medicamento para a Covid-19 Paxlovid, da farmacêutica Pfizer, ser usado em tratamento de pessoas que não estão ventiladas e que estejam em risco de desenvolver doença grave.

A agência salienta que o medicamento "ainda não tem autorização de uso na União Europeia"(UE), mas admite que as autoridades nacionais poderão autorizar o uso daquele fármaco oral, de preferência "o mais cedo possível após o diagnóstico, até cinco dias depois do início dos sintomas".

"As autoridades nacionais poderão decidir sobre a possibilidade de uso do medicamento antes da autorização de introdução no mercado, por exemplo em situações de uso de emergência", refere a agência, apontando "as taxas crescentes de infeção [pelo coronavírus SARS-CoV-2] e mortes com Covid-19" na UE.