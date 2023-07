Agência nas Filipinas pede desculpa por usar imagens de outros países em vídeo promocional do turismo

A secretária de Estado do Turismo das Filipinas esclareceu que não foram usados fundos públicos para a realização do vídeo © Facebook do departamento de turismo das Filipinas

A DDB Philippines, uma agência de publicidade das Filipinas, pediu desculpa por ter utilizado imagens de outros países num vídeo promocional do turismo. A campanha usou imagens de terraços de arroz na Indonésia, dunas de areia nos Emirados Árabes Unidos e um avião a aterrar na Suíça.

Após o que a agência classificou como "infeliz lapso", a secretária de Estado do Turismo das Filipinas, Christina Garcia Frasco, esclareceu que não foram usados fundos públicos para a realização do vídeo. Além disso, a responsável afirmou que o Ministério do Turismo pediu várias vezes à agência de publicidade DDB Philippines que confirmasse que os materiais utilizados no vídeo eram seus e originais.

"Em todas as ocasiões, a DDB garantiu repetidamente que a originalidade e a propriedade de todos os materiais estavam em ordem", sublinhou Christina Garcia Frasco, citada pela BBC.

O vídeo foi feito no âmbito da campanha "Love the Philippines", lançada no final de junho, e custou 825 mil euros. Quem descobriu que o vídeo continha vídeos de outros países foi a agência noticiosa AFP, depois de uma análise, e o blogger filipino Sass Rogando Sasot.

Agora, o Governo das Filipinas afirmou que vai garantir que a DDB Philippines assuma a responsabilidade do vídeo. Enquanto isso, a agência explicou que a utilização de imagens de arquivo em vídeos é "normal" na indústria da publicidade, mas pediu desculpa por ter utilizado outros vídeos neste caso.

"A utilização de imagens de arquivo estrangeiras numa campanha de promoção das Filipinas é altamente inadequada e contraditória com os objetivos", afirmaram.

O vídeo foi retirado e a empresa ressalvou que ajudará o departamento de turismo do Estado na sua investigação.