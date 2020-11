Derrota assumida? Trump dá luz verde a transição de poder para Biden, mas não desiste

Joe Biden bateu Donald Trump nas eleições de 3 de novembro © AFP (arquivo)

A Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos apurou esta noite que o Presidente eleito, o democrata Joe Biden, será o vencedor das eleições presidenciais, abrindo caminho para a transição formal que estava a ser bloqueada pela administração Trump.

A informação foi avançada pela agência Associated Press, que cita uma fonte oficial, e que dá conta de que a responsável pela Administração de Serviços Gerais, Emily Murphy, determinou que Biden será o vencedor das eleições, apesar de o republicano Donald Trump ainda estar a tentar reverter os resultados das eleições nos estados considerados de maior peso no colégio eleitoral.

Mais tarde, Donald Trump confirmou a informaçao através do Twitter. "No melhor interesse do nosso país, recomendei a Emily [Murphy, responsável da Administração de Serviços Gerais dos EUA] e à sua equipa para fazerem o que tem de ser feito em relação aos protocolos inicias [de transição de administrações], e disse à minha equipa para fazer o mesmo", escreveu o Presidente, que começou com uma ressalva num tweet (ver em baixo).

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

O ainda chefe de Estado norte-americano admitiu agora a derrota nas presidenciais, mas considerou, no mesmo tweet, que o ainda há hipóteses de reverter os resultados eleitorais.

"O nosso processo continua forte, vamos manter a luta e acredito que iremos vencer", escreveu Donald Trump.

A candidatura de Trump tinha tentado, sem sucesso, impugnar os resultados, por exemplo, na Geórgia e na Pensilvânia.

Desta vez, o ainda chefe de Estado norte-americano foi derrotado no Michigan, que certificou esta noite a vitória de Biden.

Esta decisão abre o caminho para o democrata Joe Biden poder aceder às agências e fundos federais, de modo a poder começar a constituir formalmente a administração que vai governar o país durante os próximos quatro anos e cuja tomada de posse está agendada para 20 de janeiro.

O ainda Presidente dos Estados Unidos da América considerou as eleições fraudulentos desde que foram conhecidas as primeiras projeções que apontavam para a vitória de Joe Biden.