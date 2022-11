Agente chinês condenado a 20 anos de prisão nos EUA por espionagem económica

© EPA

Um agente dos serviços secretos da China foi esta quinta-feira condenado nos Estados Unidos a 20 anos de prisão por tentar roubar tecnologia a empresas aeroespaciais americanas e francesas, anunciou o Departamento de Justiça.

Xu Yanjun foi considerado culpado em novembro de 2021 de, a partir de 2013, tentar obter informações em nome da China sobre várias empresas aeroespaciais, incluindo a General Electric Aviation, dos Estados Unidos, e a Safran, de França, que colaborava com a GE no desenvolvimento de um motor.

O agente do Ministério da Segurança do Estado chinês terá identificado peritos contratados por estas duas empresas e levado os profissionais até à China, sob o pretexto de participarem em conferências académicas, pagando as suas despesas com a viagem.

Preso em 2018 na Bélgica, terá sido atraído no âmbito de uma operação de contraespionagem, pensando que se encontrava com um empregado da GE, antes de ser extraditado para os EUA no mesmo ano.

"Xu visou empresas de aviação americanas, recrutou empregados para viajar para a China e solicitou informações confidenciais, tudo em nome do Governo da República Popular da China", referiu o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, num comunicado.

Segundo o procurador Kenneth Parker, "este caso envia um sinal claro de que responsabilizaremos qualquer pessoa que tente roubar segredos comerciais americanos", disse.

