Agricultores espanhóis alertam para riscos de proteger o lobo ibérico

Lobo-ibérico © Wikimedia Commons

Por Carolina Rico 31 Março, 2021 • 12:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governo espanhol pondera decretar o lobo-ibérico como espécie protegida, proibindo a sua caça, à semelhança do que já acontece em Portugal, mas os agricultores estão preocupados com as consequências.

O ataque de um lobo é como "um fogo numa discoteca", compara Felipe Luis Codesal, em declarações à BBC. Mesmo que o lobo só ataque uma ovelha, os animais entram em pânico e muitos acabam por morrer vítimas de esmagamento, pisados pelo rebanho que tenta fugir.

Em novembro do ano passado, este agricultor encontrou 11 ovelhas mortas no seu terreno, a norte do Douro, e outras 36 acabaram por morrer vítimas de ferimentos na sequência do ataque. Muitas outras sofreram abortos espontâneos. Um único ataque que resultou em perdas financeiras entre 12 e 14 mil euros.

A região de Castela e Leão é habitat natural da maioria da população de lobos-ibéricos. As autoridades estimam que tenham provocado a morte de 3.774 ovelhas e vacas desde 2019.

O lobo-ibérico é espécie protegida em Portugal e possui o estatuto de ameaça de "em perigo" desde 1990. Está em curso este ano um novo censo sobre a população destes animais no país.

Segundo a BBC, os últimos registos indicam que existem cerca de 2500 lobos desta espécie na Península Ibérica, 2000 em Espanha e 500 em Portugal.