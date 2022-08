"Aguaceiros e trovoada." Após seca, Reino Unido prepara-se para chuvas fortes e inundações

As regiões da Cornualha e Devon foram algumas das atingidas, na segunda-feira, por chuvas torrenciais © Andy Rain/EPA

Várias zonas do Reino Unido estão a ser atingidas por inundações, após um período de seca, levando as entidades oficiais a emitir alertas para chuva forte e trovoada em grande parte do país e fazendo prever o cancelamento de viagens nos próximos dias.

As regiões da Cornualha e Devon foram algumas das atingidas, na segunda-feira, por chuvas torrenciais que provocaram inundações. Essex, Suffolk e Lincolnshire, condados da costa leste, também sentiram os efeitos tempestuosos.

O Fórum Nacional de Inundações alertou que o país ainda estava sob risco de inundação, com estes fenómenos a tornarem-se cada vez mais num "padrão regular".

"As inundações aumentaram durante este tempo em que tenho trabalhado sobre os riscos de inundação e vemos isso agora como um padrão regular todos os anos. Ainda somos bastante reativos e não pró-ativos. Se as inundações não estão nas manchetes tendemos a ser um pouco descontraídos", explicou ao The Guardian Heather Shepherd, especialista em recuperação de inundações.

O especialista avisou que "construir como loucos em todo o lado" está a aumentar o risco de inundações, uma vez que muitos dos novos edifícios "estão em lugares onde a água tinha espaço e já não tem. Estamos a assistir cada vez mais a inundações urbanas".

Estes avisos surgem depois de uma grande vaga de calor no país, um fenómeno que se tornará cada vez mais frequente devido aos efeitos das alterações climáticas. Prevê-se, para esta terça-feira, granizo, relâmpagos frequentes, fortes chuvas e inundações repentinas em toda a Inglaterra e País de Gales esta terça-feira.

Greg Dewhurst, meteorologista do Met Office, reconheceu que as previsões meteorológicas podem causar dificuldades a quem espera viajar e aconselhou as pessoas a manterem-se atualizadas sobre os desenvolvimentos nas suas zonas.

"Veremos a desenvolver-se nos próximos dias alguns aguaceiros muito pesados, granizo, relâmpagos frequentes e algumas inundações. O nosso conselho é que se mantenham atentos às últimas previsões e rádios locais para obterem as informações mais recentes. Vale a pena estar ciente de que podem haver interrupções ou atrasos nas viagens", alertou Greg Dewhurst.