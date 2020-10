Ainda com Covid-19, Trump quer regressar aos comícios já este fim de semana

Donald Trump © Saul Loeb/AFP

Por Carolina Rico 09 Outubro, 2020 • 12:57

Donald Trump anunciou que pretende organizar um comício já este sábado, apesar de continuar infetado pelo novo coronavírus.

"Acho que vou tentar fazer um comício no sábado à noite, se tivermos tempo suficiente para organizá-lo, mas queremos fazer um comício provavelmente na Florida", revelou o presidente dos Estados Unidos em entrevista à emissora Fox News.

Trump admite ainda organizar outro comício no domingo, na Pensilvânia. "Sinto-me muito bem", garantiu.

Também o médico da Casa Branca, Sean Conley, deu aval ao regresso de Donald Trump aos compromissos públicos, já que este respondeu "extremamente bem" ao tratamento contra a Covid-19.

O presidente norte-americano ainda não está curado, mas o seu médico garante que está estável e sem "nenhuma indicação de avanço da doença". Autoriza-o, assim, a quebrar o confinamento.

"Sábado será o décimo dia desde o diagnóstico da quinta-feira [da semana passada] e, com base na trajetória dos diagnósticos avançados que tenho vindo a realizar, antecipo um regresso totalmente seguro do presidente aos seus compromissos públicos", declarou Sean Conley em comunicado, citado pela AFP.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças determina que as pessoas infetadas com o SARS-CoV-2 têm de estar pelo menos dez dias em isolamento, prazo que no caso de Trump termina no sábado.

Após Donald Trump ter testado positivo à Covid-19 as suas ações de campanha foram suspensas e o organismo não partidário que organiza os debates presidenciais nos Estados Unidos anunciou que o próximo frente-a-frente seria virtual, com ambos os candidatos a participar remotamente.

A ideia não foi bem recebida. O republicano disse de imediato que se recusaria a participar num debate online. Horas depois foi a vez de o democrata dizer que, perante a postura de Trump, também não participaria no debate, apesar de inicialmente estar disponível para o formato virtual.

Os dois candidatos acabaram por propor que os dois próximos debates presidenciais sejam adiados por uma semana, para os dias 22 e 29 de outubro, para evitar serem realizados virtualmente.