"Ainda estou vivo." Papa Francisco já saiu do hospital

Por Carolina Quaresma 01 Abril, 2023 • 09:51

O papa Francisco já saiu do hospital, depois de ter estado três dias internado devido a uma bronquite infecciosa.

"Ainda estou vivo", disse, em tom de brincadeira, o líder da Igreja Católica, garantindo estar bem e agradecendo aos profissionais de saúde do hospital universitário Gemelli.

O papa regressa agora ao Vaticano a tempo das celebrações da Páscoa.

Enquanto esteve no hospital, Francisco aproveitou para visitar algumas das crianças que estavam internadas, levando-lhes ovos de chocolate e livros, e ainda batizou um bebé chamado Miguel Ângelo.

Na sexta-feira, o Vaticano já tinha avançado que esperava que o papa tivesse alta este sábado.

O Papa, que tem problemas crónicos de saúde e usa uma cadeira de rodas devido às dores num dos joelhos, esteve hospitalizado no quarto particular reservado aos pontífices, no 10.º andar do hospital universitário Gemelli, onde João Paulo II foi internado diversas vezes durante o seu papado.

Francisco foi submetido, na quarta-feira, a exames médicos depois de enfrentar "dificuldades respiratórias" nos dias anteriores. Exames esses que mostraram que tinha uma infeção respiratória, que forçou o internamento, informou um porta-voz da Santa Sé.