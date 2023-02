Ajuda a caminho da Turquia. Mais de 50 operacionais e seis cães integram missão portuguesa

© EPA

Cinquenta e três operacionais da Proteção Civil, INEM, GNR e sapadores bombeiros, acompanhamentos por seis cães de busca, integram a missão portuguesa que deverá partir na quarta-feira para a Turquia, para apoiar os esforços de busca e salvamento após o sismo de segunda-feira, que já fez mais de cinco mil mortos.

"Ontem ao fim do dia, a Proteção Civil, em articulação com o mecanismo de coordenação de resposta de emergência europeia decidiram os meios necessários para apoiarmos esta operação de busca e salvamento nestas circunstâncias tão trágicas que estão a viver o povo turco e o povo sírio. Nas próximas horas, uma equipa de 53 elementos da Proteção Civil, GNR e também de emergência médica sairá do nosso país para se juntar aos esforços europeus de cariz humanitário de proteção civil e, particularmente, no caso do apoio português, da busca e do salvamento", avançou o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, em Coimbra.

Em declarações aos jornalistas na mesma ocasião, o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Duarte da Costa, explicou tratar-se de uma força conjunta com elementos da estrutura da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil, elementos da UEPS da GNR, unidades do Regimento de Sapadores Bombeiros e uma equipa de intervenção médica do INEM para a segurança da própria força.

"Estamos a prever a sair amanhã durante o dia. Já foram encontradas, em parceria com o Mecanismo Europeu, as metodologias que são necessárias para meter a força na Turquia, conjuntamente com outros esforços europeus e outras forças europeias que neste momento se estão a preparar", explicou.

A previsão é que a missão seja de 10 a 15 dias, mas poderá ser estendida, consoante aquilo que a equipa encontrar no terreno e em função da política externa portuguesa, acrescentou o responsável.

Duarte da Costa disse que não se sabe ainda qual será o local exato em que a equipa portuguesa irá atuar, mas explicou que os pormenores estão a ser acertados com as autoridades da Turquia.

Além dos 53 elementos, Portugal enviará também equipamento de busca e salvamento, mas não equipamento pesado.

O presidente da ANEPC referiu ainda que uma equipa de 150 operacionais está preparada para partir para o Chile para ajudar a combater os incêndios no país, sublinhando que será "uma situação inédita" Portugal ter duas forças destacadas fora do território nacional.

O balanço provisório dos sismos ocorridos na segunda-feira na Turquia e na Síria aumentou para mais de cinco mil mortos, enquanto decorrem as operações de resgate nos escombros dos edifícios destruídos nos dois países.

O vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, disse esta terça-feira que o número de mortos em território turco aumentou para 3419 e que 20.534 pessoas ficaram feridas.

As últimas informações fornecidas pelo vice-presidente turco fazem aumentar para 5021 o número de vítimas mortais no conjunto dos dois países, visto que a Síria confirmou esta quarta-feira a morte de 1602 pessoas.

Os abalos, o maior dos quais com magnitude 7,8 na escala de Richter, derrubaram milhares de edifícios no sul da Turquia e no norte da Síria.

As equipas de socorro mantêm-se nos locais afetados, com os trabalhos dificultados pelas baixas temperaturas que se registam na região.