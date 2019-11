Al-Mamun, um dos maiores traficantes de seres humanos, detido no Brasil

© Reuters

A policia brasileira deteve aquele que é considerado um dos maiores traficantes de seres humanos do mundo. Trata-se de Saifullah Al-Mamun, um cidadão do Bangladesh, que vivia em São Paulo, onde chegou há seis anos como refugiado. A detenção contou com a participação das autoridades dos Estados Unidos. É em território norte-americano que o suspeito enfrenta várias acusações de tráfico de pessoas.

Al- Mamun terá montado um esquema que passava por trazer migrantes do Bangladesh, do Afeganistão, do Nepal e do Paquistão para o Brasil. Cada uma dessas pessoas pagaria à organização oito mil euros para tentar chegar aos Estados Unidos da América.

Os migrantes partiam do Brasil numa longa e perigosa viagem, cruzando toda a América Central até ao México. Depois, dariam o salto para o outro lado da fornteira. Na operação desta sexta feira, para além de Al Mamun, foram detidas várias pessoas também em na cidade de São Paulo. As autoridades ordenaram ainda o congelamento de quarenta contas bancárias.