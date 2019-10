"Alarmante." Microplásticos detetados pela primeira vez em pinguins da Antártida

Este estudo é "o primeiro a registar microplásticos em pinguins e na cadeia alimentar marinha Antártica" © Wikimedia Commons

A poluição por microplásticos já chegou à Antártida, de acordo com um estudo da Universidade de Coimbra (UC) publicado esta quarta-feira na revista Scientific Reports, do grupo Nature.

Uma equipa de investigadores do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC (FCTUC) "encontrou, pela primeira vez, microplásticos em pinguins da Antártida, confirmando que este tipo de poluição já entrou na cadeia alimentar marinha", foi hoje anunciado.

"Ao analisarem a dieta de pinguins gentoo Pygocelis papua em duas regiões da Antártida, os investigadores observaram que 20% das 80 amostras de fezes das aves continham microplásticos", afirma a FCTUC numa nota enviada hoje à agência Lusa.

As partículas de plástico, com comprimento inferior a cinco milímetros, têm "diversas tipologias, formas e cores, o que indica uma grande variedade de possíveis fontes destes microplásticos", acrescenta. "A poluição marinha por plásticos é reconhecidamente uma ameaça aos oceanos em todo o mundo, mas só recentemente tem havido um aumento do esforço científico sobre microplásticos", sublinha a FCTUC.

"Em zonas mais remotas do planeta, como a Antártida, esperava-se que a presença de microplásticos fosse muito reduzida, embora estudos recentes já tenham encontrado microplásticos em sedimentos e nas águas do Oceano Antártico", destaca a Faculdade.

Para Filipa Bessa, autora principal do artigo, "é alarmante que microplásticos já tenham chegado à Antártida".

Este estudo é "o primeiro a registar microplásticos em pinguins e na cadeia alimentar marinha Antártica", refere a investigadora, citada pela FCTUC.

"A variedade de microplásticos encontrados nos pinguins poderá indicar diferentes fontes de poluição, indiciando uma difícil solução para este problema", sublimha ainda Filipa Bessa.

José Xavier, autor sénior do artigo, afirma, por seu lado, que "este estudo vem na altura certa, pois os microplásticos podem causar efeitos tóxicos nos animais marinhos e nada se sabe sobre o que eles poderão provocar nos animais da região Antártica".

Por isso, conclui o docente do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC, "esta descoberta é de muita importância para desenvolver novas medidas para reduzir a poluição na Antártida, particularmente relacionada com plásticos, podendo servir de exemplo para outras regiões do mundo".