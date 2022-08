Aldeia islandesa ameaçada por gases nocivos libertados por vulcão

© By Basti1978200 - Own work, CC BY-SA 4.0 (arquivo)

Gases nocivos libertados por um vulcão está a ameaçar poluir o ar de uma aldeia próxima e podem chegar à capital do país, Reiquiavique, segundo o Gabinete Meteorológico Islandês (IMO).

A aldeia ameaçada é Vogar, onde vivem cerca de mil pessoas, fica a apenas cinco quilómetros a nordeste do vulcão Fagradalsfjall.

Segundo a Agência do Ambiente da Islândia, a poluição poderia atingir Reiquiavique, a 40 quilómetros do vulcão, até sábado. As concentrações de dióxido de enxofre poderiam atingir até 2600 microgramas por metro cúbico, um nível considerado "insalubre para os sensíveis".

Contudo, o Gabinete Meteorológico Islandês avisou que os modelos eram incertos, uma vez que o "fluxo da erupção é muito desigual".

As autoridades islandesas ainda não falaram em evacuações.

Um vulcão entrou em erupção nos arredores de Reiquiavique, capital da Islândia, nesta quarta-feira, informou o Instituto Meteorológico deste país nórdico, enquanto a imprensa local mostrava imagens da lava saindo da terra.

A erupção ocorreu a cerca de 40 quilómetros de Reiquiavique, perto do monte Fagradalsfjall onde em 2021 um vulcão esteve em erupção durante seis meses.