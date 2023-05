Alemanha anuncia novo plano de ajuda militar para a Ucrânia de 2,7 mil milhões de euros

© Tomasz Waszczuk/EPA

O Governo alemão anunciou este sábado estar a preparar um novo plano de ajuda militar à Ucrânia, no valor de 2,7 mil milhões de euros, que inclui a entrega de vários tanques, veículos blindados e sistemas de defesa antiaérea.

"Todos desejamos o fim desta guerra atroz da Rússia contra o povo ucraniano, mas infelizmente não está à vista. É por isso que a Alemanha vai prestar toda a ajuda possível durante o tempo que for necessário", afirmou, numa declaração, o ministro da Defesa, Boris Pistorius.

O plano de ajuda militar em preparação inclui 30 tanques Leopard-1 A5 adicionais, 20 novos veículos blindados Marder e uma centena de outros veículos blindados de menor dimensão, 200 drones de vigilância, quatro novos sistemas de defesa antiaéreos Iris-T e as respetivas plataformas de lançamento, numerosos mísseis de defesa antiaérea, 18 canhões Howitzer e munições.

De acordo com o jornal semanário Der Spiegel, este é o maior pacote de ajuda militar de Berlim à Ucrânia, desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022.

O anúncio surge na véspera de uma possível visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à Alemanha.

Segundo a informação avançada pelos meios de comunicação social alemães, Zelensky, que está hoje em Roma, poderá deslocar-se, no domingo, à Alemanha para se encontrar com os dirigentes do país e receber o Prémio Europeu Carlos Magno.

A visita ainda não foi confirmada oficialmente por Berlim.

Há muito que a Alemanha é criticada por Kiev e os seus parceiros europeus, especialmente no Leste, pela tímida ajuda militar à Ucrânia. No entanto, desde há vários meses, Berlim intensificou esforços neste domínio.

Berlim já prometeu 14 Leopard-2 A6 das reservas do seu exército Bundeswehr, que são mais eficientes do que os Leopard-1 que fazem parte do novo plano de ajuda. A Alemanha já começou a treinar soldados ucranianos com estes tanques.