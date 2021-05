Alemanha classifica Grã-Bretanha como "zona de mutação de variantes" e impõe quarentena

© AFP

A Alemanha classifica a Grã-Bretanha como zona de risco elevado por causa da mutação indiana do coronavírus. Com vários países europeus a levantar gradualmente as restrições, agora os residentes do Reino Unido terão de fazer quarentena de 14 dias na chegada a território alemão, anunciou o Instituto Robert Koch.

Em causa está o aumento nas últimas semanas do número de casos associados à variante indiana. Na quinta-feira, o Reino Unido registou mesmo o número mais alto de infeções desde abril devido ao impacto desta estirpe denominada B.1.617.2.

De acordo com o Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Portugal foram registados até ao momento 10 casos desta variante inicialmente detetada na índia.