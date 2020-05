Alemanha com mais de 178 mil casos. Várias regiões sem novos casos

Pandemia do novo coronavírus na Alemanha © Filip Singer/EPA

A Alemanha contabilizou até esta segunda-feira 178.570 casos diagnosticados de covid-19, um aumento de 289 nas últimas 24 horas, com quatro regiões a não registarem novas infeções desde o dia anterior.



O RKI ressalva nestes últimos dados, que, devido a um problema informático, a região da Baixa Saxónia não apresentou qualquer contagem.



Há um total de 8.257 vítimas mortais, um aumento de 10 em relação ao dia anterior, e mais 800 casos considerados curados, para um total de aproximadamente 161.200.



O jornal "Bild" avança hoje que o Governo alemão pretende propor um relaxamento adicional das medidas de contenção, a partir de 6 de junho. Deverão manter-se as restrições de contacto e a obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos, por exemplo.



Durante o fim de semana, o líder do governo da Turíngia (2.871 casos diagnosticados), Bodo Ramelow, anunciou que pretende abandonar os regulamentos federais de proteção contra a pandemia de covid-19 daqui a menos de duas semanas. A decisão levou a que a habitual reunião do gabinete dedicado ao coronavírus fosse hoje cancelada.



Em reação, o ministro da Saúde, Jens Spahn, sublinhou que "sob nenhuma circunstância deve surgir a impressão de que a pandemia já terminou."



