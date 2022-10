Alemanha destacou vitória da democracia e do clima nas eleições do Brasil

Annalena Baerbock © EPA

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, saudou esta segunda-feira a eleição de Lula da Silva como Presidente do Brasil como uma vitória para a democracia e para o clima.

A eleição "realizou-se de forma transparente e justa e, especialmente neste momento, isto é muito importante para a confiança na democracia e no Estado de direito", disse Baerbock durante uma visita ao Cazaquistão, citada pela agência francesa AFP.

A também dirigente dos Verdes alemães considerou que o "outro grande vencedor é o clima global".

"Esta decisão dos eleitores brasileiros dá esperança de que o desmatamento ilimitado na floresta tropical brasileira chegue brevemente ao fim e que o Brasil se torne novamente uma força motriz contra a crise climática", acrescentou Baerbock.

O chanceler alemão, o social-democrata Olaf Scholz, também felicitou Lula da Silva na rede social Twitter, apelando para a "estreita cooperação" entre os dois países, especialmente na "área do comércio e da proteção climática".

Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (esquerda), venceu a segunda volta das eleições presidenciais, no domingo, com 50,9% dos votos, contra 49,1% do atual Presidente, Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita.

A questão ambiental foi uma das causas defendidas na campanha de Lula, que acusou Bolsonaro de nada ter feito para preservar a biodiversidade do Brasil.

Lula da Silva prometeu acabar com o desflorestamento na Amazónia, diminuir a emissão de gases de efeito estufa e a mineração informal em terras indígenas.

O Brasil possui a maior floresta tropical do mundo, também considerada o "pulmão do planeta" e, por isso, a sua proteção tem especial impacto no resto do mundo.

Lula da Silva, 77 anos, já tinha cumprido dois mandatos presidenciais entre 2003 e 2011.

Bolsonaro é o primeiro Presidente do Brasil a não conseguir ser reeleito.

O atual chefe do Estado ainda não comentou o resultado das eleições.