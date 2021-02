Alemanha deverá prolongar confinamento parcial pelo menos até 14 de março

© EPA

O governo alemão quer estender o confinamento parcial em vigor até 14 de março devido à pandemia de covid-19, de acordo com um projeto de acordo consultado esta quarta-feira pela agência de notícias francesa AFP.

No texto, que será apresentado esta quarta-feira numa reunião, o governo alemão refere que as infeções abrandarem no país, mas as "variantes do coronavírus estão a espalhar-se, tornando necessário que as restrições continuem em vigor nas próximas semanas".

Segundo o texto, os cabeleireiros deverão abrir em 1 de março.

Na terça-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, mostrou-se favorável ao prolongamento, até pelo menos 1 de março, das medidas restritivas em vigor na Alemanha devido à pandemia da doença covid-19.

A Alemanha registou 8.072 novas infeções e 813 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

Na quarta-feira da semana passada, as novas infeções totalizaram 9.705 e as mortes 975.

O número máximo de infeções na Alemanha foi registado em 18 de dezembro, com 33.777 novas infeções num dia, e o número de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244.

Os casos ativos atualmente somam 164.300.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

