Alemanha espera aprovação da vacina contra a Covid-19 antes do Natal

O ministro alemão da Saúde diz esperar que a vacina contra a Covid-19 seja aprovada antes do Natal. Citado pela AFP, Jens Spahn avança que a intenção é começar a vacinar a população antes do final deste ano.

Tudo indica que as autoridades europeias anunciarão a decisão sobre a aprovação da vacina a 29 de dezembro, mas o governo alemão preferia que o prazo do anúncio fosse mais curto.

Também a a Associação Alemã de Hospitais (DKG) está preocupada com o tempo que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) vai levar para validar a vacina, dado o aumento do número de doentes a necessitarem de ventilação: "Pergunto-me se realmente se temos de esperar até 29 de dezembro para ter uma autorização na Europa", criticou o presidente da DKG, Gerald Gass.

"A Europa deveria adotar um procedimento de urgência" sugeriu.

Em tese, a Alemanha teria a possibilidade emitir uma autorização nacional da vacina, mas, como os demais países da UE, optou por fazer isto através da EMA.

Com o descontentamento da população alemã a crescer, o ministro da Saúde tentou tranquilizar os alemães ao anunciar que deseja vacinar 60% da população até setembro de 2021, o que segundo os especialistas seria suficiente para controlar a epidemia.

