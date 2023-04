Alemanha evitará recessão e crescerá 0,3% em 2023, apontam especialistas

© Jean-Phillippe Lacour/AFP

Os principais institutos económicos alemães preveem que a Alemanha evitará uma recessão em 2023 e que crescerá 0,3%, que compara com uma contração de 0,4% estimada no outono passado, de acordo com um relatório conjunto publicado esta quarta-feira.

"A recessão económica no período de inverno de 2022-2023 terá sido provavelmente menos severa do que se temia no outono. O fator decisivo é uma menor perda de poder de compra em resultado da queda significativa dos preços da energia", disse Timo Wollmershäuser, chefe da investigação económica da Ifo.

No entanto, a inflação moderar-se-á apenas ligeiramente, caindo de 6,9% em 2022 para uma taxa de 6% esperada para este ano, acrescentou Wollmershäuser, que falava em nome dos institutos económicos que publicaram hoje as previsões da evolução da principal economia da Europa.

Os peritos destes institutos consideram que a procura interna está a registar as consequências positivas das medidas de abrandamento económico implementadas pelo Governo alemão e, além disso, estimam que os aumentos salariais estão a impulsionar a procura interna.

Mas isto tem o efeito de manter a inflação em níveis elevados e, assim, os institutos esperam que as pressões sobre os preços apenas diminuam em 2024 e depois caiam "acentuadamente" para 2,4%.

As previsões incluem uma estimativa de crescimento "mais forte" do Produto Interno Bruto (PIB) de até 1,5% em 2024.

Para o mercado laboral, os peritos esperam boas notícias e preveem que o número de pessoas empregadas continuará a crescer, de 45,6 milhões em 2022 para 45,9 milhões em 2023 e 46 milhões em 2024.

O desemprego aumentará temporariamente este ano de 2,42 milhões para 2,48 milhões, como resultado dos refugiados ucranianos que chegam à Alemanha não conseguirem entrar imediatamente no mercado de trabalho.

Mas esperam que o desemprego diminua novamente para 2,41 milhões em 2024.

Os institutos que produzem estas previsões para a economia alemã são o Ifo (Instituto Leibniz de Investigação Económica, da Universidade de Munique) em cooperação com a WIFO austríaca, o Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW Kiel), o Instituto Leibniz de Investigação Económica em Halle (IWH) e o RWI (Instituto Leibniz de Investigação Económica juntamente com o Instituto de Estudos Avançados de Viena).