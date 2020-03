Alemanha já ultrapassa os 22 mil casos de Covid-19

Berlim, Alemanha © Clemens Bilan/EPA

Por Lusa 23 Março, 2020 • 11:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Alemanha regista 22,672 casos do novo coronavírus no país, um aumento de 4,064 em relação ao dia anterior, indica a página oficial do Instituto Robert Koch.

A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças da Alemanha revela que foram registadas 86 vítimas mortais.

Os estados federados da Renânia do Norte-Vestefália e da Baviera, os mais populosos do país, são os mais afetados, com 5,615 e 4,892 casos respetivamente.

Com o objetivo de "ganhar tempo na luta contra o vírus", Angela Merkel proibiu, no domingo, os encontros em público com mais de duas pessoas no país.

Poucas horas depois, um porta-voz do governo anunciou que a chanceler alemã ficará em quarentena depois de ter contactado com um médico infetado com Covid-19, acrescentando que a chefe do executivo "vai continuar a trabalhar" desde casa.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 1.720 mortos em 28.572 infeções, o Irão, com 1.685 mortes num total de 22.638 casos, a França, com 674 mortes (16.018 casos), e os Estados Unidos, com 390 mortes (31.057 casos).

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19