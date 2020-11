Alemanha pondera banir protestos contra restrições para evitar violência

Alguns grupos têm feito manifestações frequentes em todo o país © EPA

As autoridades de segurança alemãs estão a considerar banir protestos marcados para esta semana defronte do parlamento federal contra as medidas de confinamento no âmbito da Covid-19 por temerem que as manifestações possam tornar-se violentas.

A invulgar decisão está a ser ponderada numa altura em que crescem as preocupações de que grupos extremistas possam tentar usar uma manifestação planeada para quarta-feira para atacar o Bundestag (o parlamento alemão), imitando uma tentativa malsucedida de invadir o edifício do parlamento durante uma manifestação semelhante em agosto.

Uma avaliação de risco feita pela polícia estadual de Berlim "deu origem à expectativa de que sejam feitos ataques ao edifício do Bundestag e a pessoas" caso o protesto se mantenha, lê-se numa mensagem eletrónica enviado esta terça-feira a deputados alemães pela unidade de segurança parlamentar.

"O Ministério do Interior deverá, portanto, com o acordo do presidente do Bundestag, recusar dar autorização" a protestos numa zona específica ao redor do edifício do parlamento, adiantou a segurança parlamentar no texto.

Os deputados têm agendado para quarta-feira a votação de um projeto de lei que fornece a base legal para regras de distanciamento social, exigência do uso de máscaras em público e encerramento de lojas.

Embora estas medidas, destinadas a impedir a disseminação da Covid-19, sejam apoiadas pela maioria das pessoas na Alemanha, alguns grupos têm feito manifestações frequentes em todo o país, argumentando que as restrições são inconstitucionais.

Nos últimos dias, os deputados alemães receberam uma série de mensagens eletrónicas, gerados aparentemente de forma automática por manifestantes, que obstruíram as caixas de entrada e deixaram os sistemas informáticos muito lentos.