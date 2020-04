Alemanha prolonga medidas de contenção pelo menos até 19 de abril

O anúncio foi feito por Angela Merkel, que está em isolamento depois de ter estado em contacto com um médico infetado © AFP

Por Lusa 01 Abril, 2020 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A chanceler Angela Merkel anunciou hoje, depois de uma reunião com todos os Estados federados da Alemanha, que a "pandemia não conhece férias" e as medidas aplicadas se prolongam até, pelo menos, 19 de abril.



Os líderes dos 16 governos regionais da Alemanha reuniram-se com a chanceler remotamente e concordaram em prolongar as medidas até ao final do período da Páscoa, baseando-se nos dados divulgados pelo Instituto Robert Koch.

Segundo os últimos dados oficiais da entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, o país contabiliza 61.913 casos diagnosticados.

Angela Merkel reconheceu neste encontro à distância que a população está a aderir às medidas e que se têm já verificado algumas melhorias, admitindo ainda assim que o país "ainda está longe de atingir o seu objetivo".

"Seria muito negativo se levantássemos as restrições de contacto social demasiado cedo e depois tivéssemos de voltar atrás", adiantou a chanceler, "infelizmente reuniões familiares e idas à igreja não são possíveis este ano".

Seria muito negativo se levantássemos as restrições de contacto social demasiado cedo

Na Alemanha estão proibidos, desde o dia 22 de março, grupos com mais de duas pessoas, com exceções para os que vivem na mesma casa, e as saídas devem ser realizadas apenas para tarefas essenciais ou exercício físico.

Mantêm-se abertos supermercados e outros estabelecimentos de venda de bens de primeira necessidade, farmácias, bancos e postos de abastecimento de gasolina.

A chanceler alemã reconheceu que esta é uma situação difícil para todos, remetendo uma reavaliação para 19 de abril, data prevista para a reabertura de escolas e jardins-de-infância, encerrados em todo o país.

Apesar desta reunião conjunta, há algumas regiões que aplicam outras medidas mais restritivas. A cidade de Jena no estado da Turíngia, por exemplo, decretou esta semana o uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos e comerciais.

A Alemanha registou esta quarta-feira 583 vítimas mortais por covid-19, um aumento de mais de uma centena em relação ao dia anterior.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.